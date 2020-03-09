Парламентарии призвали выполнять социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть

Социальные обязательства перед гражданами РФ, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены вне зависимости от падения цен на нефть, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он напомнил, что средства на их реализацию уже выделены. В Совфеде в свою очередь ответили, что обязательства будут выполнены — выплаты и пенсии проиндексируют.





«Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены», — приводит РИА Новости слова Нилова.





Он подчеркнул, что финансовая нестабильность окажет свое влияние на российскую экономику, но это не должно помешать работе в социальной сфере. «Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере. <...> Но я надеюсь, ситуация нормализуется», — заключил он.





Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что социальные обязательства перед гражданами РФ будут выполнены. «В этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — уточнила она. Также, по ее мнению, россиянам не стоит опасаться уменьшения реальных доходов при падении рубля.





Ранее Минфин РФ сообщил, что потери бюджета из-за падения цен на нефть можно будет компенсировать при помощи ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ). По данным ведомства, при цене на нефть в пределах 25-30 долларов за баррель, ресурсов на покрытие выпадающих доходов хватит на 6 — 10 лет.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.