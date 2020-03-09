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Парламентарии призвали выполнять социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть
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Парламентарии призвали выполнять социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть

Средства под эти цели уже выделены в бюджете, отметили в Госдуме

Социальные обязательства перед гражданами РФ, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены вне зависимости от падения цен на нефть, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он напомнил, что средства на их реализацию уже выделены. В Совфеде в свою очередь ответили, что обязательства будут выполнены — выплаты и пенсии проиндексируют.


«Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены», — приводит РИА Новости слова Нилова.


Он подчеркнул, что финансовая нестабильность окажет свое влияние на российскую экономику, но это не должно помешать работе в социальной сфере. «Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере. <...> Но я надеюсь, ситуация нормализуется», — заключил он.


Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила, что социальные обязательства перед гражданами РФ будут выполнены. «В этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — уточнила она. Также, по ее мнению, россиянам не стоит опасаться уменьшения реальных доходов при падении рубля.


Ранее Минфин РФ сообщил, что потери бюджета из-за падения цен на нефть можно будет компенсировать при помощи ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ). По данным ведомства, при цене на нефть в пределах 25-30 долларов за баррель, ресурсов на покрытие выпадающих доходов хватит на 6 — 10 лет.


Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (-12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.


#госдума #бибикова #экономика #совфед #нилов
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