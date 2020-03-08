Подозреваемый в убийстве сверстника подросток признался в преступлении

Подросток, подозреваемый в убийстве товарища в Санкт-Петербурге, признался, что действительно выстрелил в сверстника. По его словам, он сделал это случайно, по неосторожности. Суд отправил несовершеннолетнего под домашний арест на два месяца.





«Он не отрицает содеянного, заявил, что выстрелил по неосторожности», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. По его словам, подросток после происшествия убежал из дома, оставив родителям записку: «Мама, папа, я убил. Простите меня. Люблю».





Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил юношу под домашний арест до 7 мая 2020 года. Как отметили в пресс-службе судов Северной столицы, подросток не возражал против такой меры пресечения. Отбывать арест он будет не в квартире, где произошел инцидент.





Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил, что подозреваемый в убийстве подросток был задержан. По словам представителей ведомства, следователям предстоит выяснить, каким образом подросток получил доступ к огнестрельному оружию внутри дома и хранилось ли оно надлежащим образом.





7 марта в Санкт-Петербурге обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По данным следствия, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку, после чего покинул места преступления. Как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники, перед инцидентом трое подростков отмечали день рождения.