В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника

В Санкт-Петербурге задержали подростка, которого подозревают в убийстве 14-летнего школьника, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. По версии следствия, он застрелил сверстника, после чего сбежал с места преступления. В ведомстве отметили, что его должны допросить, после чего СК будет ходатайствовать о домашнем аресте.





«Стрелявший несовершеннолетний задержан. В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе СКР.





Следователям предстоит выяснить, каким образом подросток получил доступ к огнестрельному оружию внутри дома. Также на данный момент не установлен мотив убийства. «В настоящее время продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы. <...> Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — указали в ведомстве.





ТАСС пишет со ссылкой на адвоката подростка, что защита намерена сотрудничать со следствием. Также источник агентства заявил ранее, что подозреваемый — сын судьи.





7 марта в Санкт-Петербурге обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По данным следствия, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку, после чего ушел от места преступления. Как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники, перед инцидентом трое подростков отмечали день рождения.