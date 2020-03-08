Путин: Ограничить число сроков президента надо ради сменяемости власти

Число сроков президента необходимо ограничить, чтобы обеспечить сменяемость власти в стране, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, это важно именно для России, и в некоторых других странах это было бы необязательно. Также он подчеркнул, что не намерен для продления своих полномочий создавать в РФ двоевластие или другую пагубную систему управления.





«Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — заявил Путин в интервью для проекта «Пролетев над бездной», фрагмент из которого был показан в эфире телеканала «Россия 1».





Президент отметил, что считает эту меру важной именно для России, но не обязательно для других государств. «Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — пояснил он. 22-я поправка к Конституции США, в которой был установлен лимит на сроки правления главы государства, была ратифицирована только в 1951 году.





Слухи о создании параллельных органов власти, которые позволят Путину сохранять контроль после выборов 2024 года, неправдивы, заявил российский лидер. «Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно», — подчеркнул он.





«Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — заключил Путин.





Президент ранее уже неоднократно заявлял, что не намерен наделять какой-либо государственный орган властью, сопоставимой с президентской. По его мнению, создавать в России возможное двоевластие недопустимо. При этом Путин также выражал мнение, что в данный момент РФ необходимо сохранять президентскую форму правления.