В России обнаружили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки обнаружили три новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Больные были найдены в Калининградской, Московской и Белгородской областях. В ведомстве отметили, что все три инфицированных человека недавно вернулись из Италии. Таким образом, в России с начала эпидемии было зафиксировано 17 случаев заболевания.





«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — сообщили в штабе.





В ведомстве отметили, что все трое госпитализированы. «Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили представители штаба. По их данным, заболевшие в последние две недели посещали Италию.





Таким образом, число заразившихся, обнаруженных в России, достигло 17 человек. Из них инфекцию нашли у 14 россиян, двух граждан Китая и одного итальянца. Ранее первого заразившегося коронавирусом россиянина Давида Берова выписали из московской больницы после выздоровления. Его госпитализировали вскоре после возвращения из Италии в конце февраля. Официальная информация о болезни Берова появилась 2 марта.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 8 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 105 836 подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3558. Выздоровевших — 58 359 пациентов.