Власти Москвы напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантина

За нарушение коронавирусного карантина предусмотрено уголовное наказание, которое может достигать пяти лет лишения свободы, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. В ведомстве напомнили, что болезнь ранее была внесена в список особо опасных для окружающих заболеваний. Отслеживать нарушителей режима изоляции предполагается при помощи видеонаблюдения.





«Постановлением правительства Российской Федерации от 31.01.2020 —66 короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ведомства.





Согласно статье 236 Уголовного кодекса, ответственность грозит человеку, если его действия привели к массовому заражению людей. В таком случае ему грозит до года тюремного заключения. Если в результате болезни кто-либо из зараженных умер, то срок лишения свободы может достигать пяти лет.





Отслеживать режим самоизоляции и карантина предполагается при помощи видеонаблюдения. Если человек нарушает предписания врачей, то его должны поместить в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными). В рекомендациях также указано, что «самолечение противопоказано» и при первых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.





Ранее в России обнаружили три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заразившихся, обнаруженных в России, достигло 17 человек. Среди них 14 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 8 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 105 836 подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3558. Выздоровевших — 58 359 пациентов.