Эрдоган пригрозил «очистить» Идлиб при невыполнении договора с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может вернуться к односторонним действиям против сил Сирии в провинции Идлиб, если договоренности о прекращении огня с Россией не будут соблюдаться. Также турецкий лидер выразил надежду на изменение позиции Евросоюза по конфликту на севере Сирии на переговорах, которые должны пройти 9 марта в Брюсселе.





«Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции «Весенний щит» не будут сдержаны. Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили», — заявил Эрдоган.





По словам турецкого лидера, за февраль в Идлибе погибли не менее 59 турецких военных. Силы Анкары уничтожили более 3,4 тысячи сирийских солдат, добавил он.





Эрдоган также выразил надежду, что переговоры в Брюсселе 9 марта изменят позицию Евросоюза по конфликту на севере Сирии. «Завтра я проведу встречу с представителями ЕС в Бельгии. Надеюсь, что мы вернемся, добившись принципиально иных результатов», — заключил он.





Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Реджеп Эрдоган заключили соглашение о прекращении огня в Идлибе на встрече 5 марта. Новое соглашение между Россией и Турцией включает в себя три пункта: режим прекращения огня в Идлибе с 6 марта; создание в этом регионе «коридора безопасности» по шесть километров к северу и югу от трассы M4; российские и турецкие военные с 15 марта начинают совместное патрулирование сирийских территорий.





Беседа состоялась на фоне обострения ситуации в Идлибе, где ранее после авиаудара правительственных войск Сирии по боевикам погибли более 30 турецких военных, после чего Анкара начала операцию «Весенний щит». После инцидента Эрдоган заявил, что история с обстрелом военнослужащих Турции в Сирии подрывает совместные усилия Москвы и Анкары по установлению мира в республике. Путин в свою очередь обратил внимание на резкую активность боевиков в Сирии.