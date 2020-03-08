Папа римский провел первую в истории стрим-проповедь

Трансляция проповеди велась на экранах на площади Святого Петра, а также на нескольких сайтах и итальянском телевидении. «Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти», — объяснил понтифик.





«Молитвой я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия. Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли», — сказал во время проповеди Франциск.





Ранее председатель Совета министров Италии Джузеппе Конти подписал декрет, которым ограничивается въезд и выезд из области Ломбардия, а также ряда провинций и городов в северных областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Кроме того, документ закрывает школы, музеи, галереи и другие места для проведения культурных мероприятий.





Италия стала одним из эпицентров распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. По последним данным, в Италии общее число случаев заражения с момента появления вируса составило 5061 человек. Из них выздоровели 589 человек, умерли — 233. Также в Италии заразились коронавирусом большинство зафиксированных в России больных.