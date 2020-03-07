В Москве выписан заразившийся в Италии коронавирусом россиянин

Заразившийся коронавирусом после посещения Италии россиянин Давид Беров выписан из московской больницы после выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным издания, молодой человек покинул здание Инфекционной клинической больницы №1, где он проходил лечение.





«[Давид] Беров выписан», — сообщили изданию в штабе.





Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что первый заразившийся коронавирусом нового типа в Италии выздоровел и в ближайшие дни будет выписан.





По состоянию на утро 7 марта в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции. Среди них двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь российских граждан, вернувшихся из Италии, и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете Санкт-Петербурга по обмену.





Число официально зафиксированных случаев заражения новым типом коронавируса в России выросло 6 марта. Как сообщали в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране было зафиксировано шесть случаев заражения — один в Нижнем Новгороде, остальные — в Москве. Все эти люди посещали Италию в последние две недели. Их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случая заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491 человек. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.