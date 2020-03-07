Кабмин РФ увеличил фонды оплаты труда врачей и медсестер

Правительство РФ одобрило выделение в 2020 году из Федерального фонда медицинского страхования 18,3 миллиарда рублей для дополнительного финансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Об этом сообщается на сайте кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость сделать медицинскую помощь более качественной и доступной.





«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», — говорится в распоряжении, подписанном главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта.





Отмечается, что проект распоряжения рассмотрен и одобрен на заседании кабинета министров 5 марта. В ходе обсуждения документа Мишустин отметил проблему недостатка кадров в первичном звене здравоохранения и необходимость сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной независимо от места проживания человека. «Поэтому правительство выделяет более 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов», — сказал премьер-министр.





В конце декабря 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заработная плата врачей и условия их жизни должны быть лучше. По его мнению, это позволит мотивировать профессионалов работать в больнице. Он пояснил, что зарплата врача должна быть не меньше двух средних по региону, а базовая ставка из этой суммы — составлять 55% или более. Больницам также стоит мотивировать специалистов возвращаться в родной регион, предоставляя им жилье или оплачивая его аренду.