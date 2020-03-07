СМИ: США предоставят Украине дополнительную военную помощь

Минобороны США уведомило Конгресс о предварительных планах относительно дополнительной военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. По их данным, в первом транше украинские военные могут получить противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Издание отмечает, что эта информация пока неофициальная.





Источники издания в Конгрессе и Белом доме утверждают, что речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. Главы и высокопоставленные представители соответствующих комитетов Конгресса будут иметь возможность ознакомиться с пакетами помощи до официального уведомления, отметили собеседники телеканала.





«В соответствии с политикой, Mинистерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресс», — заявила CNN официальный представитель Пентагона Карла Глисон.





Наличие в новом пакете военной помощи Киеву патрульных катеров Mark VI издание называет «особенно важным», учитывая напряженность в отношениях России и Украины в акватории Черного и Азовского морей.





Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта заявил, что Киев готов прекратить переговоры с Москвой по Донбассу и выйти из «нормандского формата», если на них в течение года не будет достигнут какой-либо прогресс. Украинский лидер также признался, что после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным он для себя установил крайние сроки, чтобы добиться прорыва в этом вопросе. При этом Зеленский добавил, что на случай прекращения переговоров у него есть два-три плана.