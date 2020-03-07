Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Тони Фергюсона

На кадрах видно, как во время дуэли взглядов Фергюсон положил свой пояс временного чемпиона UFC на пол перед Нурмагомедовым. Затем между бойцами завязалась перепалка. В ответ российский боец пнул награду американского спортсмена, а тот в ответ поклонился и сымитировал поцелуй в сторону соперника.





Во время конференции Нурмагомедов заявил, что уважает Фергюсона как бойца, но не уважает как человека. «Потому что он глупый, он недалекий человек. Мне нравятся вызовы — Тони один из лучших, и, если я хочу закрепить свое наследие в этом дивизионе, я должен побеждать», — сказал российский боец.





В ответ Фергюсон посоветовал Нурмагомедову присутствовать на поединке и не сниматься с него. «До этого ты бил парней, которые занимались борьбой в старшей школе, и все. Поверь, я тебе не дам даже выпрыгнуть из клетки, как это было раньше», — добавил американский спортсмен.





Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке на арене Barclays Center в рамках турнира UFC 249. По разным причинам этот поединок переносился четыре раза. В декабре 2015-го встреча сорвалась из-за травмы российского бойца, в апреле 2016-го травмировался уже американец. В марте 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой из-за экстремальной сгонки веса, а в апреле 2018-го Фергюсон порвал крестообразные связки колена.





Оба бойца смешанных единоборств имеют победные серии в UFC из 12 побед. В последних поединках Хабиб Нурмагомедов досрочно победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье, а Тони Фергюсон — Энтони Петтиса и Дональда Серроне.