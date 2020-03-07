В ВОЗ высказались о возможных сроках исчезновения коронавируса

Исчезновение коронавируса COVID-19 летом станет «подарком судьбы», считает исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, у организации пока нет оснований для такого сценария и поэтому необходимо бороться с новым типом инфекции сегодня, а не надеяться, что она пройдет сама по себе.
«Это ложная надежда, что коронавирус просто исчезнет летом, как грипп. Если так произойдет, то это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет», — сказал Райан в ходе ежедневного брифинга для СМИ в Женеве по ситуации с вспышкой COVID-19, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Twitter.
Райан также отметил, что медикам пока неизвестно, как будет зависеть активность и динамика коронавируса в различных клинических условиях. «Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — добавил он.
Китайские ученые считают, что коронавирус может постепенно изменяться, и симптомы его проявления у больных становятся другими. Черновик исследования опубликован на сайте Social Science Research Network. Авторы доклада предполагают, что со временем инфекция приобретет форму гриппа либо сможет находиться в организме человека, никак не проявляя себя.
«Наблюдения из исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме асимптомных носителей», — говорится в докладе.
Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случая заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491 человек. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.
В России 6 марта зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-2019. Пять заболевших обнаружены в Москве и один — в Нижнем Новгороде. Их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В штабе отметили, что заболевшие россияне в последние две недели посещали Италию.