В ВОЗ высказались о возможных сроках исчезновения коронавируса

Райан также отметил, что медикам пока неизвестно, как будет зависеть активность и динамика коронавируса в различных клинических условиях. «Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — добавил он.





Китайские ученые считают, что коронавирус может постепенно изменяться, и симптомы его проявления у больных становятся другими. Черновик исследования опубликован на сайте Social Science Research Network. Авторы доклада предполагают, что со временем инфекция приобретет форму гриппа либо сможет находиться в организме человека, никак не проявляя себя.





«Наблюдения из исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме асимптомных носителей», — говорится в докладе.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случая заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491 человек. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.





В России 6 марта зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-2019. Пять заболевших обнаружены в Москве и один — в Нижнем Новгороде. Их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В штабе отметили, что заболевшие россияне в последние две недели посещали Италию.