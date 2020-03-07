В ЛУКОЙЛе оценили потери России от развала сделки с ОПЕК

Россия будет ежедневно терять до 150 миллионов долларов после развала сделки с ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) и другими не входящими в организацию производителями. Такое мнение газете The Bell высказал совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его мнению, такие потери складываются из ожидаемого снижения нефтяных котировок до 40 долларов при объеме российского экспорта около пяти миллионов баррелей в день.





«Это очень неожиданное, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов до 150 миллионов долларов в день», — цитирует издание Федуна.





Совладелец ЛУКОЙЛа объяснил свою оценку ожидаемым падением нефтяных котировок на мировых биржах с 60 долларов за баррель до 40 долларов при объеме российского экспорта нефти примерно в пять миллионов баррелей в день. Федун не стал комментировать причины отказа России от продления сделки ОПЕК+. При этом он подтвердил планы российских нефтекомпаний нарастить добычу. Однако, по его мнению, ее увеличение на 2-3% не компенсирует будущие потери.





Страны — участницы ОПЕК 6 марта не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года. Соглашение предполагало дополнительное сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за негативного влияния на рынок вспышки коронавируса нового типа. На переговорах РФ настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.





На фоне новостей о развале сделки ОПЕК+ майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE (Лондон) обвалились на 9,3% — до 45,38 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 9,82% — до 41,49 доллара. Последний раз нефтяные котировки находились на таком низком уровне в конце июня 2017 года.





Альянс России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ подошел к завершению, заявили Bloomberg знакомые с дискуссией в ОПЕК источники. По их мнению, РФ готова к более низким ценам, чем страны Ближнего Востока. Собеседники издания также отметили сделанные ранее Москвой заявления, что дешевая нефть поможет уничтожить конкуренцию со стороны американской сланцевой нефти и отвернет инвесторов от вложения в эти компании.