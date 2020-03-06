Россия закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Россия с 7 марта закрывает въезд в страну для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые приезжают из Ирана для обучения, работы или с туристическими целями. Эти меры призваны помешать распространению коронавируса нового типа COVID-19. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.





«ФСБ России 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран», — указано в документе.





В тексте распоряжения сообщается, что МВД должно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в Россию для прибывающих из Ирана иностранных граждан. В отношении этих людей также будет ограничено оформление и выдача разрешений на работу.





Министерство иностранных дел должно временно приостановить прием документов и оформление виз для лиц, проживающих или находящихся на территории Ирана. Эти меры касаются лишь иностранцев. Ведомство также должно связаться с властями исламской республики и объяснить, что данные меры являются временными и обоснованы вынужденными обстоятельствами.