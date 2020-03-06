Россия закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Россия с 7 марта закрывает въезд в страну для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые приезжают из Ирана для обучения, работы или с туристическими целями. Эти меры призваны помешать распространению коронавируса нового типа COVID-19. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
«ФСБ России 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран», — указано в документе.
В тексте распоряжения сообщается, что МВД должно приостановить прием документов и выдачу приглашений на въезд в Россию для прибывающих из Ирана иностранных граждан. В отношении этих людей также будет ограничено оформление и выдача разрешений на работу.
Министерство иностранных дел должно временно приостановить прием документов и оформление виз для лиц, проживающих или находящихся на территории Ирана. Эти меры касаются лишь иностранцев. Ведомство также должно связаться с властями исламской республики и объяснить, что данные меры являются временными и обоснованы вынужденными обстоятельствами.
Кроме того, «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании обязаны прекратить перевозку иностранцев из Ирана. По данным на 6 марта, на территории исламской республики зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Иран — одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. О первых случая заражения иранские власти сообщили 19 февраля. Из-за эпидемии пневмонии нового типа с Ираном закрыли границы Турция, Ирак, Армения, Афганистан и Пакистан. Об ужесточении мер на границах объявила Иордания, а Грузия пообещала ограничить перемещение людей в Иран и обратно.