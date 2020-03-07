США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке

Госдепартамент США отслеживает деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на ответ представителя американского дипведомства на запрос двух конгрессменов. В письме отмечаются растущие связи чеченского лидера с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными странами.





«Госдепартаменту известно о растущих связях Кадырова с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами на Ближнем Востоке, хотя масштабы и характер этих связей сложно установить и проверить. Департамент продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова и любых лиц, контролируемых им или действующих от его имени, за пределами Российской Федерации», — приводит издание цитату из письма, подписанного главой Бюро по взаимодействию с законодательной властью Госдепартамента США Мэри Тейлор.





Сотрудники Госдепартамента обсудят с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности и призовут их «должным образом учитывать озабоченности» американского дипведомства, подчеркивается в письме. Тейлор напоминает, что США ввели санкции против Кадырова в 2013 году «за нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные его режимом». Она также отметила, что в 2019 году санкциям подверглись два человека из ближайшего окружения чеченского лидера.





Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон. Они направили письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором обращали его внимание на получение главой Чечни прибыли в размере одного миллиона долларов от конных соревнований в ОАЭ. Американские политики отметили, что Арабские Эмираты инвестировали в Чечню 350 миллионов долларов и дополнительно предоставили Фонду развития предпринимательства Халифы 50 миллионов долларов. По их мнению, приведенные примеры указывают на нарушение санкционного режима, установленного американскими властями в отношении чеченского лидера.





Американские власти внесли Рамзана Кадырова в санкционный список в конце 2017 года в соответствии с «законом Магнитского». Закон предусматривает санкции в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В частности, в отношении лиц в «списке Магнитского» вводятся запрет на въезд в страну и блокировка финансовых активов в банках США. Аналог «закона Магнитского» впоследствии приняли в Канаде, Великобритании и Литве. Свой «список Магнитского» есть также у Европарламента.





В апреле 2019 года США ввели санкции и в отношении нескольких человек из окружения Кадырова. В частности, в санкционный список попал председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Глава Чечни назвал это решение Вашингтона «очередным юмористическим номером» и напомнил, что среди террористов, скрывавшихся в республике, были и граждане США, прошедшие обучение у спецслужб.