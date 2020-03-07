В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом

В России 7 марта зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Трое больных выявлены в Липецке и один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.





«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — три больных в Липецке, из них два без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении штаба.





По данным штаба, все заразившиеся ранее посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения нового типа коронавируса. Больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с кем контактировали эти люди, определен, ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.





«В Российской Федерации на сегодняшний день с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии», — уточнили в оперативном штабе.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.





Китайские ученые считают, что коронавирус может постепенно изменяться, и симптомы его проявления у больных становятся другими. Черновик исследования опубликован на сайте Social Science Research Network. Авторы доклада предполагают, что со временем инфекция приобретет форму гриппа либо сможет находиться в организме человека, никак не проявляя себя.