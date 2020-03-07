Опубликован фрагмент трека предполагаемой песни Little Big для Евровидения

Согласно размещенному фрагменту, песня Little Big будет называться Uno, что в переводе с итальянского означает «один». На опубликованный ролик с отрывком песни никто из участников рейв-группы не отреагировал.





О том, что рейв-коллектив Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», пресс-служба «Первого канала» сообщила 2 марта. Солист группы Илья Прусикин заявил, что для коллектива это огромная ответственность, и пообещал, что группа сделает все для победы в музыкальном конкурсе.





Коллектив был основан Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Популярность Little Big начала расти после того, как они выступили на разогреве у своих музыкально-эстетических единомышленников Die Antwoord из Кейптауна. Российская группа высмеивает в своих клипах западные стереотипы о жителях России, нередко в очень провокационном ключе. Их композиция Skibidi набрала 23 миллиона просмотров на YouTube за неделю. На текущий момент видео посмотрели более 350 миллионов пользователей.