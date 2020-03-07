Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ на основе предложений, подготовленных рабочей группой. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения главы государства предписано предоставить доклад об исполнении до 1 марта 2021 года.





«Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой (прилагаются)», — говорится в тексте поручения президента.





«Доклад — до 1 марта 2021 года, далее — один раз в полгода», — уточняется в документе. Ответственным за подготовку доклада назначен глава президентской администрации Антон Вайно.





Путин также поручил правительству, МВД, МИД, ФСБ и Минюсту РФ совместно с администрацией президента обеспечить корректировку плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 1 июня 2020 года. Ответственными за исполнение поручения главы государства назначены руководители перечисленных ведомств.





В предложениях по реформированию отмечается, что целью миграционной политики согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, утвержденной указом президента РФ от 31 октября 2018 годы № 622, является формирование отвечающей интересам страны миграционной ситуации.





«На достижение указанной цели должны быть направлены механизмы регулирования миграционной сферы и связанные с ними условия предоставления гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства», — отмечается в документе.





В предложениях говорится, что «постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке».





В документе также «предлагается установить три вида порядка приема в гражданство Российской Федерации: общий, упрощенный и особый». «Общий порядок представляет собой прием в гражданство на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка», — говорится в предложениях.





Общий порядок, согласно документу, «предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и другие.





«Упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и другие», — говорится в предложениях.





«Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим — комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения», — отмечается в документе.