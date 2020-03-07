Под завалами рухнувшей гостиницы в Китае остаются десятки человек

В течение первых часов после обрушения отеля было спасено 16 человек. По состоянию на 21:00 по местному времени (16:00 мск), из-под обломков удалось извлечь 28 человек. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, под которыми могут находиться 70 человек. В поисково-спасательной операции принимают участие 150 сотрудников экстренных служб.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.





Китайские ученые считают, что коронавирус может постепенно изменяться, и симптомы его проявления у больных становятся другими. Черновик исследования опубликован на сайте Social Science Research Network. Авторы доклада предполагают, что со временем инфекция приобретет форму гриппа либо сможет находиться в организме человека, никак не проявляя себя.