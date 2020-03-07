Под завалами рухнувшей гостиницы в Китае остаются десятки человек

Под завалами рухнувшего отеля в восточной китайской провинции Фуцзянь могут оставаться еще около 70 человек, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Китая. Спасателям удалось достать из обломков 28 человек. Причина обрушения неизвестна. Информация о количестве погибших и раненых не поступала.
Обрушившаяся вечером 7 марта шестиэтажная гостиница Xinjia Express в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая использовалась для временного размещения на карантин людей, имевших тесный контакт с инфицированными коронавирусом. Здание отеля рухнуло около 19:30 по местному времени (14:30 мск) в городе Цюаньчжоу.
В течение первых часов после обрушения отеля было спасено 16 человек. По состоянию на 21:00 по местному времени (16:00 мск), из-под обломков удалось извлечь 28 человек. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, под которыми могут находиться 70 человек. В поисково-спасательной операции принимают участие 150 сотрудников экстренных служб.
Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.
Китайские ученые считают, что коронавирус может постепенно изменяться, и симптомы его проявления у больных становятся другими. Черновик исследования опубликован на сайте Social Science Research Network. Авторы доклада предполагают, что со временем инфекция приобретет форму гриппа либо сможет находиться в организме человека, никак не проявляя себя.