«Абсолютно не волнует»: Кадыров прокомментировал слежку США за своей деятельностью

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его «абсолютно не волнует» переписка конгрессменов и Госдепартамента США об отслеживании его деятельности. Чеченский лидер также отметил, что американское дипведомство и политиков беспокоят не права человека, а стремление подорвать стабильность, мир и порядок в республике, вызвав хаос и беспорядки.





«Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой президент, свое Федеральное собрание, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься».





Комментируя публикации об ответе представителя Госдепартамента США на запрос двух американских конгрессменов о его активности на Ближнем Востоке, Кадыров подчеркнул, что при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов в Чечне строится международный университет. «Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — добавил чеченский лидер.





Кадыров уточнил, что полученные им от скачек в ОАЭ гонорары уходили на содержание тренеров, конюхов, жокеев и лошадей. По словам главы Чечни, он уже продал и подарил почти половину лошадей любителям конного спорта. «Полученный доход будет указан в декларации, если это интересно», — отметил он.





Глава Чечни обвинил Госдепартамент США и конгрессменов в том, что их не беспокоят права человека. «Они [американские политики] днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР [Чеченской Республике], вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки», — написал Кадыров. По его словам, в Чечне права человека соблюдаются в «сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах».





Ранее «Голос Америки» со ссылкой на ответ главы Бюро по взаимодействию с законодательной властью Госдепартамента США Мэри Тейлор на запрос конгрессменов Тома Малиновски и Джо Уилсона сообщил, что американское дипведомство отслеживает активность Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока. В запросе конгрессмены обращали внимание на получение главой Чечни прибыли от конных соревнований в ОАЭ и поступающими в республику из этой ближневосточной страны инвестициями. По их мнению, это указывает на нарушение санкционного режима, установленного американскими властями в отношении чеченского лидера.