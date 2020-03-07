У жительницы Подмосковья предварительно диагностировали коронавирус

Предварительный анализ на коронавирус у жительницы Подмосковья, 25 февраля вернувшейся из Швейцарии, показал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Представитель регионального ведомства уточнил, что для подтверждения диагноза результаты анализа будут направлены в лабораторию Новосибирска «Вектор».





«Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха [Швейцария]. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, обратилась в медицинскую организацию. Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат — положительный», — цитирует агентство своего собеседника.





В пресс-службе областного Минздрава отметили, что для уточнения диагноза анализы женщины направят на исследование в Новосибирск в лабораторию «Вектор». Жительница Подмосковья и члены ее семьи госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Все находятся в изолированных боксах, их состояние удовлетворительное, без выраженных симптомов заболевания. В настоящее время устанавливаются лица, с которыми семья могла контактировать, все они будут помещены на карантин и взяты под наблюдение медиками, уточнили в ведомстве.





В России 7 марта зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Трое больных выявлены в Липецке и один — в Санкт-Петербурге. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию. При этом, отметили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у двух из заболевших не выявлены выраженные симптомы инфекции. Всего в РФ выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции нового типа, в том числе у 10 россиян, трех граждан Китая и одного итальянца.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 7 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире выявлено 102 188 подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3491. Выздоровевших — 57 389 пациентов. Основным очагом распространения инфекции остается КНР, где число зараженных достигло 80 651, а умерших — 3070 человек. В Южной Корее заразились 6767 человек, скончались 44, в Италии — 4636 и 197, в Иране — 4747 и 124.