Задержанным за езду в пьяном виде предложили отказывать в лицензии на оружие

В Росгвардии предложили на законодательном уровне ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов. По его словам, в качестве одной из причин отказа может стать наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. В то же время, отметил он, для бывших военнослужащих будут введены послабления.





«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — рассказал в интервью «Российской газете» Золотов.





По его словам, для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии об утрате или хищении принадлежащего им оружия. В то же время планируется введение послаблений для бывших военнослужащих. В частности, военные пенсионеры могут быть освобождены от прохождения периодической проверки знания правил безопасности при обращении с оружием. «Исходим из того, что человек, двадцать и более лет прослуживший с оружием, этот навык не утратил», — отметил Золотов.





За 2019 год Росгвардия уничтожила более 150 тысяч единиц изъятого у граждан огнестрельного и холодного оружия и почти 2,8 миллиона патронов, сообщил в конце января 2020-го представитель федеральной службы Валерий Грибакин. По его словам, в России на контроле у ведомства находится свыше 6,6 миллиона единиц оружия и принимаются все меры, чтобы не допустить его незаконного оборота.