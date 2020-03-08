Bloomberg: Саудовская Аравия нарастит добычу нефти для давления на Россию

Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы заставить Россию вернуться к работе с ОПЕК, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Если эта мера не поможет, то для усиления давления Эр-Рияд готов увеличить добычу еще больше. Причиной этого является провал сделки между РФ и ОПЕК по контролю за нефтедобычей, которую планировалось заключить на переговорах в Вене 6 марта.





По данным агентства, в марте Саудовская Аравия планирует добывать 9,7 миллиона баррелей в сутки, сохраняя предыдущие темпы, а в последующих месяцах готовы достигнуть до 12 миллионов баррелей в сутки. Аналитики отмечают, что тактика Эр-Рияда должна оказать максимальное давление на российскую сторону для ее возвращения за стол переговоров.





Кроме того, предполагается, что уже 9 марта саудовская госкомпания Saudi Aramco объявит о снижении цен на некоторые виды сырой нефти. Скидка на нефть марки Arab Light для Северо-Западной Европы составит восемь долларов за баррель (это на 10,25 доллара дешевле эталонной марки Brent). По данным агентства Reuters, для Азии апрельские фьючерсы подешевеют на шесть долларов, а для США — на семь долларов за баррель.





Ранее страны — участницы ОПЕК 6 марта не смогли заключить сделку с Россией и другими производителями, не входящими в организацию, о крупнейшем снижении добычи нефти с 2008 года. Соглашение предполагало дополнительное сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за негативного влияния на рынок вспышки коронавируса нового типа. На переговорах РФ настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал и не согласилась урезать нефтедобычу.





После новостей о провале переговоров упали цены на нефть: в частности, марка Brent стала ниже 46 долларов за баррель впервые с июня 2017 года. Кроме того, 6 марта впервые, начиная с января 2019 года, курс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей.