Путин и Володин поздравили россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили российских женщин с их праздником. Они подчеркнули свое восхищение представительницами прекрасного пола и выразили свое уважение и благодарность за ежедневный вклад женщин в жизнь. Также глава государства и председатель нижней палаты парламента пожелали россиянкам здоровья, любви и счастья.





«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал президент РФ.





Путин выразил свое глубокое восхищение способностью женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких». «Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными», — подчеркнул он.





Спикер Госдумы также отметил огромное влияние женщин на жизнь. «Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Днем 8 Марта. Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой», — добавил он.





Российский лидер и председатель нижней палаты парламента пожелали дамам здоровья, счастья, любви и благополучия.





8 марта во многих странах мира, включая Россию, отмечается Международный женский день. На территории РФ его впервые праздновали в 1921 году, а с 1966 года этот день стал выходным. После распада СССР 8 Mарта осталось государственным праздником Российской Федерации.