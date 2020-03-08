Заммэра Москвы рассказала о поиске контактов больного коронавирусом

Чтобы найти и изолировать всех людей, контактировавших с больным коронавирусом россиянином Давидом Беровым, ушли ночь и день, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего под наблюдение отправили больше сотни человек, у всех прошедших проверку на инфекцию коронавируса не выявлено.





«Давайте я расскажу, как мы искали всю семью, всех друзей молодого человека, который заболел. <...> В субботу [29 февраля] в десять вечера поступила информация, что у него подтвердилась первая проба на вирус», — приводит РБК слова Раковой.





По словам заммэра Москвы, заболевшего опросили о всех контактах, которые он имел после возвращения из Италии. Информацию о пассажирах рейса, на котором россиянин вернулся из Италии, дал «Аэрофлот». Все пассажиры лайнера были разделены на ближний и дальний круг — в первый попали три ряда от места заболевшего.





Вся работа была проделана в ночь на 1 марта, отметила Ракова. «Дальше по всем базам, которые у нас есть, искали их телефоны и контакты и фактические адреса. К утру у нас была вся картина: в самолете было 188 человек, и у нас также были контакты 12 человек из его окружения: шесть человек — семья и шесть человек друзей», — уточнила она.





За 1 марта медики госпитализировали всех родственников и друзей, с которыми контактировал больной. «Всех, кто был на ближнем и дальнем круге, отправили на домашний учет. Тут же выписали больничный и оставили дома. Пробы начали приходить на следующий день, и они пока у всех отрицательные», — пояснила заммэра.





Ранее первого заразившегося коронавирусом россиянина Давида Берова выписали из московской больницы после выздоровления. Его госпитализировали вскоре после возвращения из Италии в конце февраля. Официальная информация о болезни Берова появилась 2 марта.





Всего в РФ выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции нового типа, в том числе у 10 россиян, трех граждан Китая и одного итальянца.