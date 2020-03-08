Не «как по маслу»: Зеленский назвал переговоры с Путиным «очень сложными»

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень сложны, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что прогресс в отношениях между странами есть, но он достигается с огромным трудом. По мнению украинского лидера, Москва и Киев могут стать стратегическими партнерами, но не в ближайшее время.





«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи – сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят «идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — рассказал Зеленский в интервью Guardian, полностью опубликованном на сайте президента.





Украинский лидер заявил, что не чувствует в Путине интереса к сотрудничеству с Киевом. «Я не чувствую его как партнера. Наверное, партнером Украина с Россией сможет быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого — не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть», — полагает Зеленский.





Разговор в декабре прошлого года между российским и украинским главами был продуктивным, считает Зеленский. «Он (Путин) все время апеллировал к «Минску», а мои предложения были связаны с тем, чтобы немного изменить «Минск». Он говорил: «Но в «Минске» написано так, так и так». Я думаю, он должен к этому прийти», — пояснил он.





Ранее Зеленский заявил, что Украина готова прекратить переговоры с Россией по Донбассу и выйти из «нормандского формата», если на них не удастся достигнуть какого-либо прогресса через год. Он уточнил, что на случай прекращения переговоров с Москвой у Киева есть два-три плана, но не стал их раскрывать. Ранее 6 марта украинский лидер заявил, что переговоры в «нормандском формате» могут состояться в конце апреля.