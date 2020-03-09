В Москве обнаружили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Москве за 9 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. По данным ведомства, всех троих уже госпитализировали и изолировали. Также отмечается, что все инфицированные посещали в последнее время Италию.





«Результаты подтверждены в установленном порядке. Госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах», — сообщили в штабе.





В ведомстве подтвердили, что уже определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. В данный момент ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их обследование, отметили в штабе.





Таким образом, число заразившихся, обнаруженных в России, достигло 20 человек. Среди них 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.





Ранее в КНР предположили, что эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня. В связи с этим Китай намерен вскоре сделать упор не на предотвращение распространения инфекции за пределы страны, а на пресечение повторного ввоза ее из-за границы.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 9 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 109,5 тысячи подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3816. Выздоровевших — более 60 тысяч пациентов.