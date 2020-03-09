Прокуратура Нидерландов пообещала учесть информацию по делу MH17 от всех сторон

Прокуратура Нидерландов пообещала, что при рассмотрении дела о крушении малайзийского лайнера на востоке Украины учтет все возможные причины, а также предоставленные от всех сторон доказательства и улики, поддерживающие ту или иную версию. Итоги расследования будут представлены судьям, и те смогут обоснованно принять решение о вине или невиновности четырех подозреваемых, заявил прокурор Вард Фердинандуссе.





«В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17. <...> Все соответствующие доказательства представлены в деле. Эти доказательства включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией. Вся информация, которую РФ предоставила Совместной следственной группе (ССГ) или огласила на пресс-конференциях, была принята во внимание и изучена в ходе расследования», — заявил Фердинандуссе, выступая перед судьями (цитата по ТАСС).





Прокурор отметил, что ССГ пришла к выводу, что «самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», который был доставлен на территорию Украины из РФ». Он добавил, что следствие предоставит судьям все материалы, с которыми работало само, чтобы те могли принять обоснованное решение.





9 марта в Нидерландах начался суд над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года. Как ранее заявлял председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, процесс по делу о катастрофе уже распланирован как минимум до конца 2021 года. Он отметил, что очень значительное время может потребоваться на заслушивание родственников жертв.





17 июля 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донбасса. Все находившиеся на борту 298 граждан из Малайзии, Нидерландов, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии погибли.





В сентябре 2016 года международное следствие сообщило, что самолет сбила ракета серии 9M38, выпущенная из установки «Бук», расположенной на поле у поселка Первомайский в Донбассе. В августе 2018 года в Минобороны РФ отметили, что отсутствие следов запуска на данных российских радаров говорит о том, что ракету не запускали с точки у Первомайского.





20 февраля 2020 года австралийская федеральная полиция (АФП) подтвердила подлинность документов, опубликованных платформой Bonanza Media. В них отмечается, что Boeing, разбившийся в Донбассе, пролетал вне зоны досягаемости украинских и российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук». В материалах также указывается, что лайнер находился поблизости от зоны полетов истребителей Украины, что Киев раньше опровергал.