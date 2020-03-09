Маркетологи оценили впечатления посетителей «Острова мечты»

Подавляющему большинству посетителей центра «Острова мечты», который начал работать 29 февраля, парк понравился — 89% из них заявили, что визит оставил у них хорошие впечатления и они готовы посоветовать его знакомым. Об этом говорится в исследовании центра «Инсомар». По данным опроса, более половины побывавших в «российском Диснейленде» оценили бы его работу на пять баллов из пяти. Также практически все они полагают, что «Остров мечты» будет востребован среди москвичей и гостей столицы.





Общая оценка «Острова мечты» оказалась достаточно положительной — 89% посетителей заявили, что им понравилось в парке. Не сформировали мнение еще 8%. Последние 3% негативно оценили свой визит. При этом по пятибалльной шкале максимальную оценку центру дали 54% респондентов, «четверку» — еще 33%, на «троечку» оценили парк 9% посетителей, и только по 2% заявили, что считают его достойным «двойки» или «единицы».





При этом практически все опрошенные считают, что такие парки развлечений нужны столице — такое мнение выразили 95% опрошенных. Не согласились с этой точкой зрения 2%, еще 3% затруднились с ответом или решили не озвучивать свою позицию. Также 82% ранее слышали о парке до открытия.





Треть посетителей (33%) приехали в Москву ради визита в парк — из них 24% живут в Московской области, а 9% в других регионах. В одиночку «Остров мечты» посетили только 7% человек, остальные отдыхали в компании или с детьми.





В итоге 89% респондентов заявили, что готовы порекомендовать «Остров мечты» своим знакомым, друзьям и коллегам как хорошее место для отдыха и развлечений.





Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» начал работать 29 февраля. Гостей ожидает 27 аттракционов, часть из которых рассчитана на экстремалов. Кроме того, здесь начнет работу самый крупный в России сферический кинотеатр, где зрители будут висеть в воздухе и получать информацию о динозаврах. Ожидается, что в год гостями «Острова мечты» будут не менее 7,5 миллиона человек.