Власти Италии ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет о введении карантина из-за вспышки коронавируса на всей территории страны. С 10 марта отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране и работа баров и ресторанов, сообщает итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.





«Времени больше нет. Цифры указывают нам на значительный прирост зараженных, увеличение числа смертей. Каждый должен пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Сегодня момент ответственности. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры», — сказал Конти в своем обращении к итальянцам.





Согласно декрету, принятые 8 марта ограничительные меры для области Ломбардия и ряда северных провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке распространяются на территорию всей страны. «Больше не будет красной зоны №1 и №2, но вся Италия станет защищенной зоной», — сказал итальянский премьер. Он добавил, что передвижение по стране будет осуществляться только по необходимости, «из-за работы или в связи со здоровьем».





В стране отменяются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. До 3 апреля закрываются школы, университеты, музеи, бассейны, театры, социальные и культурные центры. Бары, рестораны и другие точки общественного питания должны будут закрываться после 18:00. При этом в часы работы им придется соблюдать обязательство по рассадке посетителей на расстоянии не менее одного метра друг от друга, в противном случае работа заведений будет приостановлена в принудительном порядке.





Запрещены любые торжества, в том числе свадьбы, похороны и мессы. Средние и крупные торговые структуры, а также магазины внутри торговых центров и рынков будут закрыты в выходные и праздничные дни. Также местным властям рекомендуется ограничить доступ к магазинам, рынкам, ярмаркам, чтобы избежать «скоплений людей».





По состоянию на 9 марта, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Италии достигло 9172 человек, из них 700 находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов достигло 463. Выздоровели 724 пациента.





Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 9 марта заявил, что риск пандемии коронавируса нового типа становится все более реальным. Он отметил, что болезнь распространяется в мире, однако подавляющее большинство больных сконцентрированы в нескольких странах. Также Гебрейесус подчеркнул, что даже в случае пандемии распространение инфекции все равно можно будет ограничить.