США начали вывод своего воинского контингента из Афганистана в рамках мирного соглашения с организацией «Талибан»*. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальное сообщение Пентагона. По словам источника издания в оборонном ведомстве, сотни американских солдат уже покинули территорию исламской республики, как и планировалось ранее.





«В соответствии с совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашением США и «Талибана», вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8,6 тысячи [человек] в течение 135 дней», — говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане полковника Сонни Леггетта.





По его словам, США в Афганистане будут использовать «все военные средства для достижения наших целей, включая проведение контртеррористических операций» против «Аль-Каиды»** и ИГ***, а также продолжат оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.





Агентство Reuters сообщило, что президент Афганистана Ашраф Гани издаст указ об освобождении по меньшей мере одной тысячи заключенных талибов на этой неделе. По данным источников издания, афганские власти рассчитывают таким образом начать прямые переговоры с представителями движения «Талибан». В последнем настаивают, чтобы было освобождено пять тысяч заключенных.





Военные США находятся в Афганистане с 2001 года. Ввод войск в эту страну связан с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, после которых в Белом доме объявили о начале глобальной «войны с терроризмом». После 2015 года американские власти несколько изменили свое отношение к талибам, допустив их участие в переговорном процессе по установлению мира в Афганистане, в котором несколько десятилетий идет гражданская война.





29 февраля 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и замглавы организации «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между Соединенными Штатами и талибами. Документ предусматривает вывод американских войск из страны в течение 14 месяцев. Также в документе задается курс на урегулирование конфликта между избранными властями страны и членами «Талибана», которым еще только предстоит договориться об условиях заключения мира между собой. Старт внутриафганских переговоров назначен на 10 марта.





*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.





** «Аль-Каида» — ультрарадикальная международная террористическая организация ваххабитского направления ислама, запрещена в России.





*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.