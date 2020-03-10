«Мы повторим»: Путин ответил на вопрос об итогах Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин в беседе с ТАСС ответил на вопрос об итогах Великой Отечественной войны и вероятности нового масштабного вооруженного конфликта словами «мы повторим». Анонс 10-й серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» агентство опубликовало в своем YouTube-канале. Полная версия интервью выйдет сегодня, 10 марта. В нем речь пойдет о праздновании 75-летия Победы, попытках западных политиков принизить роль России во Второй мировой войне и об отношении российского лидера к Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру.
«Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал Путин.
В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом. В конце ноября 2019-го Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям в Нальчике призвал беречь правду о событиях тех лет и помнить, кто «подталкивал» гитлеровскую Германию идти на Восток. Глава государства подчеркнул, что нельзя забывать о причинах «величайшей трагедии человечества». 15 января 2020 года президент РФ во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.