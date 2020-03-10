«Мы повторим»: Путин ответил на вопрос об итогах Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин в беседе с ТАСС ответил на вопрос об итогах Великой Отечественной войны и вероятности нового масштабного вооруженного конфликта словами «мы повторим». Анонс 10-й серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» агентство опубликовало в своем YouTube-канале. Полная версия интервью выйдет сегодня, 10 марта. В нем речь пойдет о праздновании 75-летия Победы, попытках западных политиков принизить роль России во Второй мировой войне и об отношении российского лидера к Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру.





«Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал Путин.