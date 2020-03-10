Мосбиржа повысила верхние ценовые границы доллара и евро на 10 марта

Московская биржа установила предварительные верхние ценовые границы на предстоящих 10 марта валютных торгах для доллара на уровне 76,3951 рубля и евро — 87,3131 рубля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. В Мосбирже уточнили, что итоговые значения изменений будут опубликованы до 09:00 мск.





«В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов, ПАО «Московская биржа» до старта торгов 10 марта 2020 года будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска», — говорится в сообщении.





Мосбиржа также установила нижнюю ценовую границу на нефть марки Brent на уровне 36,86 доллара за баррель и ввела для всех наиболее ликвидных активов расширенные диапазоны ценовых коридоров. «С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта», — отмечается в пресс-релизе о готовности торговой системы к открытию торгов 10 марта.





В сообщении подчеркивается, что Мосбиржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов. «При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям», — уточнили в пресс-центре торговой площадки и добавили, что на бирже предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 мск аукционы не проводятся.





Торговая неделя 9 марта началась для мировых фондовых бирж обвалом активов на фоне резкого падения цен на нефть. Индексы Европы потеряли до 10% в начале торгов — больше всего пострадал итальянский FTSE MIB, уменьшившийся на 18 668 процентных пунктов (-10,25% к закрытию), легче всех перенес потрясение швейцарский SMI (-9366 п.п. и -3,8% к закрытию). Французский индекс CAC потерял 7,04%, немецкий DAX — 7,41%, британский FTSE 100 — 8,67%. Американские рынки также открылись падением индексов: в первые минуты торгов S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones — на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%.





Российские торговые площадки 9 марта были закрыты по случаю праздника. Однако бумаги российских компаний серьезно подешевели на Лондонской бирже (LSE). Акции Сбербанка в моменте теряли 26,3% стоимости, «Лукойла» — 24,4%, «Газпрома» —18%, а «Газпром нефти» — 20,5%. На рынке Forex доллар достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.