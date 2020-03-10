В Белом доме заявили об отсутствии у Трампа теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп не сдавал тест на коронавирус (COVID-19) после общения с двумя конгрессменами, объявившими о решении добровольно уйти на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В президентской администрации подчеркнули, что медики постоянно наблюдают за состоянием здоровья американского лидера.





«Президент не проходил тестирование на COVID-19, потому что у него не было продолжительного тесного контакта ни с кем из известных подтвержденных пациентов с COVID-19, и у него нет никаких симптомов», — цитирует Reuters пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. По ее словам, Трамп остается в отличном состоянии здоровья, и его врач продолжает внимательно следить за ним.





По данным газеты Le Figaro, пятеро американских конгрессменов США 9 марта объявили о решении добровольно уйти на карантин после контакта с человеком, у которого тест показал положительный результат на коронавирус. Издание подчеркивает, что как минимум два конгрессмена-республиканца после этого контактировали с Дональдом Трампом. Первый из них — Дуг Коллинс — сопровождал президента США 6 марта с официальным визитом. Личность второго парламентария, бывшего в контакте с зараженным COVID-19 человеком и американским лидером, не раскрывается.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. На утро 10 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире выявлено более 114 тысяч подтвержденных случаев заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 4018. Выздоровевших — более 63 тысяч. По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 600 зараженных COVID-19, скончались 22 человека. В России зафиксированы 23 случая заболевания новым типом патогена. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 9 марта заявил, что риск пандемии коронавируса нового типа становится все более реальным.