Число жертв обрушения находившегося на карантине отеля в Китае выросло до 20

Число жертв рухнувшего 7 марта отеля Xinjia Express в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь выросло до 20. Об этом сообщил замглавы управления по чрезвычайным ситуациям Китая Шан Юн. По его словам, в результате обрушения здания пострадал 41 человек, еще 10 находятся под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.





«По состоянию на 09:00 (04:00 мск), из-под завалов удалось достать 61 человека, из них 20 погибли, 41 получили травмы, еще 10 остаются под завалами», — сказал Шан Юн на пресс-конференции.





Ранее People's Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») сообщила, что число погибших в результате обрушения гостиницы Xinjia Express, использовавшейся для временного размещения на карантин людей, имевших тесный контакт с инфицированными коронавирусом, достигло 18 человек. «Спасатели все еще ищут 12 человек, которые остаются в ловушке», — уточнили в издании.