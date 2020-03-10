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Центробанк РФ объявил о валютных интервенциях на внутреннем рынке
Новости

Центробанк РФ объявил о валютных интервенциях на внутреннем рынке

Регулятор объяснил решение необходимостью снижения волатильности финансовых бирж при значительных колебаниях нефтяных котировок

Регулятор объяснил решение необходимостью снижения волатильности финансовых бирж при значительных колебаниях нефтяных котировок Фото: © GLOBAL LOOK press / Nikolay Gyngazov
Фото: © GLOBAL LOOK press / Nikolay Gyngazov

Центробанк РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания курса рубля в условиях обвала нефтяных котировок на мировых биржах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В Банке России подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию на финансовых рынках и готовы задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности.


«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния [ФНБ] в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ»,говорится в заявлении ЦБ.


Принятое решение в Центробанке объяснили необходимостью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти». В Банке России также подтвердили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке, и заявили о готовности «задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности».


Центробанк проведет аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей. Также будет увеличен лимит операций «валютный своп по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до пяти миллиардов рублей. 


9 марта Банк России сообщил, что приостанавливает покупку валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.


Ранее Московская биржа установила предварительные верхние ценовые границы на предстоящих 10 марта валютных торгах для доллара на уровне 76,3951 рубля и евро — 87,3131 рубля. Торговая площадка также ввела для наиболее ликвидных активов расширенные диапазоны ценовых коридоров. Кроме того, Мосбрижа объявила об увеличении длительности процедуры изменения ценовых границ торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов.


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