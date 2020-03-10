Центробанк РФ объявил о валютных интервенциях на внутреннем рынке

Центробанк РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания курса рубля в условиях обвала нефтяных котировок на мировых биржах. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В Банке России подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию на финансовых рынках и готовы задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности.





«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния [ФНБ] в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ», — говорится в заявлении ЦБ.





Принятое решение в Центробанке объяснили необходимостью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти». В Банке России также подтвердили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке, и заявили о готовности «задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности».





Центробанк проведет аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей. Также будет увеличен лимит операций «валютный своп по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до пяти миллиардов рублей.