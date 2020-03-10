Российские фондовые биржи обвалились в первый день торгов после праздника

Московская биржа на открытии 10 марта рухнула вниз. Рублевый индекс торговой площадки в первые минуты торгов снижается на 10%, долларовый РТС — на 12,6%. По данным Мосбрижи, акции Сбербанка начали торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги Роснефти в начале дня падают на 12,2%, Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14% после обвала нефтяных котировок на мировых рынках 9 марта.





Курс доллара на старте торгов вырос на 4,2 рубля, до 72,77 рубля, евро — на 5,1, до 82,6 рубля. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016-го, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.





Накануне торгов на российских финансовых биржах 10 марта Центробанк РФ объявил о начале продажи валюты на внутреннем рынке для поддержания курса рубля в условиях обвала мировых нефтяных котировок. Регулятор планирует провести аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 миллиардов рублей. Также будет увеличен лимит операций «валютный своп по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до пяти миллиардов рублей.





Ранее Московская биржа установила предварительные верхние ценовые границы на предстоящих 10 марта валютных торгах для доллара на уровне 76,3951 рубля и евро — 87,3131 рубля. Торговая площадка также ввела для наиболее ликвидных активов расширенные диапазоны ценовых коридоров. Кроме того, Мосбрижа объявила об увеличении длительности процедуры изменения ценовых границ торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов.