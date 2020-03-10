Роспотребнадзор призвал не пользоваться общественным транспортом в час пик из-за коронавируса

Роспотребнадзор в связи с опасностью распространения коронавируса рекомендовал отказаться от общественного транспорта в часы пик. В ведомстве также посоветовали россиянам не посещать торговые центры и стараться избегать людей с признаками ОРВИ.





«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)», — указывается в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.





В ведомстве рекомендовали россиянам тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, а также пользоваться лишь индивидуальными предметами личной гигиены: «Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия», — добавили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в помещении надо регулярно проводить влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.





Симптомами нового коронавируса могут быть высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея, напомнили в ведомстве. При подозрении на коронавирус в Роспотребнадзоре призвали граждан остаться дома и вызвать врача при ухудшении состояния.





9 марта 2020 года стало известно, что в Москве были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Больных госпитализировали и изолировали. Отмечалось, что все инфицированные посещали в последнее время Италию. Уже определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории РФ. Таким образом, число заразившихся, обнаруженных в России, достигло 20 человек. Среди них 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.





Ранее власти Китая предположили, что эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня. Поэтому в КНР намерены сделать упор не на предотвращение распространения инфекции за пределы страны, а на пресечение повторного ввоза ее из-за границы.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в КНР в конце 2019 года. На утро 10 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 113 583 подтвержденных случая заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3996. Выздоровевших — 62 512 пациентов.





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