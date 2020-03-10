В Таджикистане суд приговорил сбежавших участников «банды GTA» к 50 годам тюрьмы

В Таджикистане суд приговорил двух участников «банды GTA» Боира Гуломова и Муроджона Каримова в общей сложности к 50 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В ведомстве отметили, что подсудимым ранее удалось скрыться от российских правоохранителей. Они были объявлены в международный розыск, а в конце 2014-го было установлено их местонахождение.





«Судебной коллегией по уголовным делам суда Согдийской области Республики Таджикистан граждане указанного государства Боир Гуломов и Муроджон Каримов признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Каждый из них осужден к 25 годам лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.





В Генпрокуратуре РФ отметили, что Гуломов и Каримов были признаны виновными в участии в «банде GTA», совершении убийств, разбойных нападениях и совершении других преступлений на территории России. Подсудимые сумели скрыться от российских правоохранителей и были объявлены в международный розыск. В конце 2014-го их местонахождение было установлено на территории Таджикистана.





«Поскольку законодательство Республики Таджикистан не позволяет выдачу своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан материалы дела с запросом об осуществлении их уголовного преследования», — уточнили в ведомстве и добавили, что «состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию» между ведомствами двух стран.