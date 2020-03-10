Жириновский предложил передать Госсовету функцию выбора президента

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года, если поправки к Конституции РФ будут приняты. По его словам, с 2024 года следует избирать главу государства решением Госсовета.





«Я это с трибуны [Госдумы] скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — заявил Жириновский журналистам перед заседанием нижней палаты парламента.





По словам лидера ЛДПР, выборы в Госдуму можно назначить на 20 сентября. Это предложение с другими парламентскими партиями пока не обсуждалось.





«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — сообщил глава ЛДПР, рассказывая о выборах президента Госсоветом.





По его словам, выборы главы государства Госсоветом следует провести по истечению президентского срока в мае 2024 года.





Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что партия поддержит поправки к Конституции во втором и третьем чтении.





10 марта должно состояться второе чтение поправок к Основному закону страны. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в ходе обсуждения поступило 387 поправок, каждая из которых была изучена профильным комитетом Госдумы с привлечением экспертов и юристов.





2 марта Володин сообщил, что Владимир Путин внес в Госдуму ко второму чтению поправки к Конституции. В частности, Путин поддержал предложение прописать в Основном законе особую роль русского народа и добавить упоминание о Боге. В поправках также говорится о преемственности России по отношению к СССР. Кроме того, депутатам предложено окончательно определить брак как союз мужчины и женщины и закрепить в Конституции запрет на заграничные банковские счета для всех парламентариев и госслужащих, включая президента.





26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила Путину провести голосование 22 апреля, с чем он согласился, отметив, что поправки должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным. 20 января Путин внес на рассмотрение в Думу законопроект об поправках к Конституции.