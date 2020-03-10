Карелин призвал провести выборы в Госдуму после принятия поправок к Конституции

Депутат «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму после внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом он заявил в начале пленарной сессии нижней палаты, в ходе которой планируется второе чтение законопроекта по предлагаемым изменениям Основного закона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентарию внести соответствующую поправку на рассмотрение депутатов и заверил, что она будет рассмотрена на сегодняшнем заседании.





«Уважаемые коллеги, дело в том, что Конституция, по изменениям в которую мы сегодня будем голосовать, и они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дают нам [депутатам] большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы [в Госдуму] под такие новые наши возможности», — сказал Карелин.





«Спасибо, Александр Александрович! Вы свое предложение оформите в виде поправки, которую планируете предложить для рассмотрения сегодня в зале», — предложил Володин.





Незадолго до начала пленарного заседания нижней палаты глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года, если поправки будут приняты парламентом. По его словам, необходимо с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета. При этом он отметил, что свои предложения с другими думскими партиями не обсуждал.





Президент России Владимир Путин 20 января внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о поправках к Конституции. Госдума на пленарном заседании 23 января одобрила проект в первом чтении. Накануне голосования он был рассмотрен думским комитетом по государственному строительству и законодательству.





26 февраля рабочая группа по подготовке поправок к Конституции предложила президенту России провести голосование 22 апреля. Сенатор Андрей Клишас назвал этот день «оптимальной датой». Владимир Путин согласился с инициативой членов рабочей группы, отметив, что поправки к Основному закону страны должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Член рабочей группы депутат Госдумы Павел Крашенинников уточнил, что 22 апреля в России будет оплачиваемым выходным.





2 марта 2020 года спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что глава государства внес в нижнюю палату парламента ко второму чтению поправки к Основному закону РФ. Путин, в частности, поддержал предложение прописать в Конституции особую роль русского народа и добавить упоминание о Боге. В поправках также указывается о преемственности России по отношению к СССР. Кроме того, депутатам предложено окончательно определить брак как союз мужчины и женщины и закрепить в Конституции запрет на заграничные банковские счета для всех парламентариев и госслужащих, включая президента.