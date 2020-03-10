Жительницу ДНР госпитализировали с подозрением на коронавирус

Первый случай коронавируса заподозрили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Это случилось, когда вернувшаяся из Китая женщина проходила санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта и у нее зафиксировали температуру 37,2.





«6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания COVID-19 (коронавируса), тест был отрицательный, — указывается в заявлении Минздрава ДНР. — В пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус. Пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза».





В ведомстве пояснили, что женщина сейчас находится под медицинским контролем. Кроме того, за всеми гражданами, контактировавшими с пациенткой, установлено наблюдение. При этом, помимо температуры, других признаков COVID-19 у жительницы республики не обнаружено.





6 марта 2020 года стало известно о введении Украиной ограничений в пунктах пропуска в Донбассе из-за распространения на неподконтрольных Киеву территориях случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом. Об этом заявили в пресс-центре штаба силовой операции в Донбассе: «В связи с распространением на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания ОРЗ, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил с 07:00 (08:00 мск) 7 марта вводятся временные ограничения пересечения контрольных пунктов въезда-выезда».





Уточняется, что граждане, пересекающие линию разграничения через КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда), будут «проходить процедуру осмотра и температурного сканирования». В случае подозрения на наличие коронавируса к этим людям «будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья», пояснили в пресс-центре. Сейчас в каждом КПВВ дежурит машина скорой помощи с подготовленным медперсоналом. Украинцев, имеющих регистрацию на подконтрольной территории, при подозрении на поражение коронавирусной инфекцией доставят в специализированное лечебное учреждение.





Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в КНР в конце 2019 года. На утро 10 марта в ВОЗ сообщили, что в мире выявлено 113 583 подтвержденных случая заражения новым типом опасного вируса. Число его жертв составило 3996. Выздоровевших — 62 512.

Число заразившихся, обнаруженных в России, достигло 20 человек. Среди них 17 россиян, два гражданина Китая и один итальянец.





Китайские власти ранее предположили, что эпидемия будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня. В КНР подчеркнули, что намерены сделать упор не на предотвращение распространения инфекции за пределы страны, а на пресечение повторного ввоза ее из-за границы.





Вооруженный конфликт начался на Украине в 2014 году. В апреле того же года были провозглашены две народные республики: Донецкая и Луганская, являющиеся частями соответствующих областей Украины. Они не признаны Россией.