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Экономисты ВШЭ и РАНХиГС: падение рубля не повлияет на явку на голосование по Конституции
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Экономисты ВШЭ и РАНХиГС: падение рубля не повлияет на явку на голосование по Конституции

Неблагоприятная ситуация на финансовом рынке может сохраниться до лета, предполагают эксперты

Неблагоприятная ситуация на финансовом рынке может сохраниться до лета, предполагают эксперты Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov
Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov

Московская биржа на открытии 10 марта рухнула вниз, рубль значительно ослабел к доллару — 71,86 рубля (+4,8%) и к евро — 81,58 рубля (+5,25%). Экономисты ВШЭ и РАНХиГС считают, что сейчас нет предпосылок для долгосрочного обвала национальной валюты. Неопределенность на финансовом и валютном рынках может сохраниться до лета, предполагают эксперты, в то же время исключая влияние слабого рубля на явку на голосование по поправкам к Конституции.


Сейчас нет предпосылок для экономического кризиса и «очень низка» вероятность того, что ситуация на валютном рынке как-то повлияет на политические процессы в России, убежден кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.


«Сегодня вероятность того, что это [падение рубля] как-то повлияет на политические процессы в Российской Федерации и, в частности, на явку на выборы, очень низка, потому что пока мы видим шок на финансовых рынках, на валютном рынке. Для того чтобы он повысил градус недовольства граждан внутренней политикой и отразился на решениях по внутренней политике, нужно, чтобы эти шоки на финансовых рынках отразились на заработных платах, на уровне потребления, на объемах производства», — пояснил Daily Storm Мельник.


Пока нет оснований считать, что шок на валютном рынке отразится на объемах потребления товаров, на решениях производителей об объемах производства и повлияет на реальную динамику экономического роста, заявил эксперт. «Сейчас теряют и выигрывают те, кто играет на валютном и фондовом рынке», — добавил он.


Если нацвалюта продолжить падать в течение нескольких месяцев — появится основание считать, что шоковое событие на финансовых рынках отразится на реальных объемах производства и потребления, но Мельник назвал вероятность длительного продолжения ослабления рубля «весьма низкой».


Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин объяснил, что между падением показателей на биржах и явкой на выборы нет прямой связи. «Изменения в Конституции — это внутренний вопрос, а изменение обменного курса обусловлено, прежде всего, совокупностью внешних причин. Тут и коронавирус, и падение цен на нефть, они взаимосвязаны, безусловно, но чуть-чуть разные. Мне кажется, качество самих поправок играет куда более серьезную роль [в явке на выборы], чем ситуация на рынках», — рассказал он Daily Storm. Между слабой нацвалютой и явкой на голосование есть косвенная связь, но ее влияние несущественно — «люди, недовольные чем-то конкретным, могут принять решение [не голосовать], но это [число людей] — в пределах статистической погрешности», добавил он.


Неопределенность на рынках может сохраниться до лета, считает эксперт. «Мы видим, что в провинции Ухань, откуда пошел коронавирус и негативные известия в последнее время активно поступали, ситуация существенно улучшается. До апреля, видимо, сложная ситуация сохранится — рынки полностью не успокоятся, но к лету, мы должны увидеть позитивные изменения», — отметил Марголин.


По данным Мосбиржи, акции Сбербанка начали торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» в начале дня упали на 12,2%, Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14% после обвала нефтяных котировок на мировых рынках 9 марта.


Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (минус 12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.


#ранхигс #валюта #вшэ #рубль #голосование
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