Экономисты ВШЭ и РАНХиГС: падение рубля не повлияет на явку на голосование по Конституции

Московская биржа на открытии 10 марта рухнула вниз, рубль значительно ослабел к доллару — 71,86 рубля (+4,8%) и к евро — 81,58 рубля (+5,25%). Экономисты ВШЭ и РАНХиГС считают, что сейчас нет предпосылок для долгосрочного обвала национальной валюты. Неопределенность на финансовом и валютном рынках может сохраниться до лета, предполагают эксперты, в то же время исключая влияние слабого рубля на явку на голосование по поправкам к Конституции.





Сейчас нет предпосылок для экономического кризиса и «очень низка» вероятность того, что ситуация на валютном рынке как-то повлияет на политические процессы в России, убежден кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.





«Сегодня вероятность того, что это [падение рубля] как-то повлияет на политические процессы в Российской Федерации и, в частности, на явку на выборы, очень низка, потому что пока мы видим шок на финансовых рынках, на валютном рынке. Для того чтобы он повысил градус недовольства граждан внутренней политикой и отразился на решениях по внутренней политике, нужно, чтобы эти шоки на финансовых рынках отразились на заработных платах, на уровне потребления, на объемах производства», — пояснил Daily Storm Мельник.





Пока нет оснований считать, что шок на валютном рынке отразится на объемах потребления товаров, на решениях производителей об объемах производства и повлияет на реальную динамику экономического роста, заявил эксперт. «Сейчас теряют и выигрывают те, кто играет на валютном и фондовом рынке», — добавил он.





Если нацвалюта продолжить падать в течение нескольких месяцев — появится основание считать, что шоковое событие на финансовых рынках отразится на реальных объемах производства и потребления, но Мельник назвал вероятность длительного продолжения ослабления рубля «весьма низкой».





Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин объяснил, что между падением показателей на биржах и явкой на выборы нет прямой связи. «Изменения в Конституции — это внутренний вопрос, а изменение обменного курса обусловлено, прежде всего, совокупностью внешних причин. Тут и коронавирус, и падение цен на нефть, они взаимосвязаны, безусловно, но чуть-чуть разные. Мне кажется, качество самих поправок играет куда более серьезную роль [в явке на выборы], чем ситуация на рынках», — рассказал он Daily Storm. Между слабой нацвалютой и явкой на голосование есть косвенная связь, но ее влияние несущественно — «люди, недовольные чем-то конкретным, могут принять решение [не голосовать], но это [число людей] — в пределах статистической погрешности», добавил он.





Неопределенность на рынках может сохраниться до лета, считает эксперт. «Мы видим, что в провинции Ухань, откуда пошел коронавирус и негативные известия в последнее время активно поступали, ситуация существенно улучшается. До апреля, видимо, сложная ситуация сохранится — рынки полностью не успокоятся, но к лету, мы должны увидеть позитивные изменения», — отметил Марголин.





По данным Мосбиржи, акции Сбербанка начали торги падением на 13,1%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» в начале дня упали на 12,2%, Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14% после обвала нефтяных котировок на мировых рынках 9 марта.





Утром 9 марта цены на нефть на открытии торгов на международных биржах показали рекордное за 30 лет падение — по данным Investing.com, нефть Brent потеряла 27,3% стоимости (минус 12,53 доллара за баррель). Также вместе со стоимостью нефти резко упал курс рубля — на бирже Forex доллар 9 марта достиг отметки в 73,47 рубля (вечером 6 марта — 68,5 рубля), евро — в 83,77 рубля (в конце предыдущих торгов 77,5 рубля). Последний раз доллар и евро превышали отметки в 73 и 83 рубля соответственно в начале весны 2016 года.