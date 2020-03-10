Песков: Путин сообщит о своем отношении к досрочным выборам Госдумы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время сообщит о своем отношении к новым инициативам депутатов Госдумы о досрочных выборах нижней палаты парламента после принятия поправок к Конституции страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отказался прокомментировать предложения единоросса Александра Карелина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Песков добавил, что на встрече Путина с лидерами думских фракций 5 марта вопрос о досрочных выборах в Госдуму не обсуждался.





«Инициативы [о досрочных выборах], которые звучат сейчас из Государственной думы, я комментировать не буду, они будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», — сказал он в ходе ежедневного брифинга.





Песков отметил, что на встрече Путина с лидерами думских фракций, которая состоялась 5 марта, вопрос о досрочных выборах в Госдуму не обсуждался. «Вы были свидетелями всей этой встречи, фактически, она вся была в открытом режиме. И вы могли обратить внимание, что там эта тема не поднималась», — сказал глава пресс-службы президента и добавил, что не может сказать о том, поднималась ли эта тема в ходе личных встреч.





В начале пленарной сессии Госдумы 10 марта, на которой рассматриваются во втором чтении поправки к Конституции РФ, депутат фракции «Единая Россия» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал парламентарию оформить свою инициативу в виде поправки и заверил его, что она будет рассмотрена на текущем заседании.





Инициативу Карелина поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В своем выступлении, посвященном поправкам к Конституции РФ, он заявил, что «пора заканчивать с монополией «Единой России», растерявшей доверие избирателей».





Против предложения Карелина выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что не поддерживает досрочные выборы в Госдуму. По его словам, прежде чем принимать такие решения, «надо 10 раз все взвесить».





Накануне пленарного заседания нижней палаты глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года, если поправки будут приняты парламентом. По его словам, необходимо с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета. При этом он отметил, что свои предложения с другими думскими партиями не обсуждал.





Госдума 10 марта на пленарном заседании рассматривает во втором чтении законопроект о поправках к Конституции РФ. Первое чтение прошло 23 января. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в общей сложности 200 поправок. Еще 177 рекомендованы к отклонению.