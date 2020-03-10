Трамп не приедет в Москву на празднование юбилея Победы

Глава Белого дома Дональд Трамп не приедет в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле пока не в курсе, на каком уровне США будут представлены на этих мероприятиях. При этом Путин в интервью ТАСС ранее посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая.





«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — сказал Песков.





При этом, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ, Вашингтон заверил Москву, что Штаты будут представлены на высоком уровне в Москве 9 Мая. По информации издания, американская сторона уже направила в Кремль список из нескольких высокопоставленных лиц, которые рассматриваются в качестве возможных участников делегации США.





Президент России Владимир Путин ранее в интервью ТАСС на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, отметил, что не придает этому особое значение: «Вообще не важно. Это наш праздник». Однако российский лидер выразил мнение, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы. Путин также отметил, что отказ от участия в праздничных мероприятиях является ошибкой политиков.





«Думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — добавил глава государства.





Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что главы 17 государств подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву. В их числе лидеры Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии.





В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом. В конце ноября 2019 года Путин на Совете по межнациональным отношениям призвал беречь правду о событиях тех лет и помнить, кто «подталкивал» Германию идти на Восток. Российский лидер отметил, что нельзя забывать о причинах «величайшей трагедии человечества». 15 января 2020 года Путин во время послания Федеральному собранию напомнил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.





Кроме того, в начале февраля 2020 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении в РФ общефедеральной минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Депутаты предлагают проводить церемонию 22 июня в 12:15 (мск) — время, когда в 1941 году в эфир вышло обращение о нападении нацистской Германии на СССР.