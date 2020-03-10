В «Единой России» поддержали предложение Терешковой обнулить президентские сроки

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по количеству президентских сроков из Конституции. Инициативу поддержал глава фракции Сергей Неверов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что такое предложение необходимо обсудить с главой государства.





«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — заявила Терешкова на пленарном заседании Госдумы.





В ответ на предложение Терешковой Володин заявил, что требуется обсуждение с российским лидером: «Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. <...> Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, но и, конечно, подготовить саму поправку». После этого он объявил перерыв в заседании Госдумы на полтора часа.





Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов поддержал свою коллегу, о чем сообщил журналистам: «Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена, — а я думаю, что она будет оформлена — фракция «Единая Россия» несомненно будет ее поддерживать».





Инициативу Терешковой поддержала и депутат от партии власти Ирина Яровая, которая считает, что обнуление президентских сроков — это гарантия безопасности для граждан России.





Глава государства Владимир Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить, чтобы обеспечить сменяемость власти в стране. По его словам, это важно именно для России, и в некоторых других странах это было бы необязательно. Также он подчеркнул, что не намерен для продления своих полномочий создавать в РФ двоевластие или другую пагубную систему управления.





В феврале председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки к Конституции, которые касаются президентских сроков, не означают их обнуления. По его словам, если лицо занимало пост главы государства два срока, то не сможет стать президентом в третий раз.





Также на заседании Госдумы депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин внес законопроект о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.