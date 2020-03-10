Вячеслав Володин: Владимир Путин лично приедет в Думу обсудить поправки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сегодня президент лично приедет в нижнюю палату парламента обсудить поправки к Конституции ко втором чтению. Сообщается, что в Госдуму уже прибыл начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, писал Telegram-канал «Незыгарь». Политолог Евгений Минченко в беседе с Daily Storm сказал, что Путин приедет в Думу, чтобы лично поддержать ранее предложенные парламентариями поправки к Конституции.





«Я думаю, что [Путин] согласится с предложениями [депутатов по поправкам], — предположил Минченко. — На мой взгляд, те поправки, которые уже внесены — о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму, — все эти идеи будут им поддержаны».





Напомним, что общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать инициативы, которые прозвучали сегодня в нижней палате парламента. По его словам, скоро они будут рассмотрены.





«В ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам», — добавил представитель Кремля.





Ранее сегодня, 10 марта, депутат из фракции «Единой России» Александр Карелин выступил с инициативой провести досрочные выборы в Госдуму. Карелин считает, что голосование по внесению изменений в Конституцию дает партиям большие полномочия, так как президент РФ предлагает повысить роль партий. Аналогичные предложения выдвигал и глава ЛДПР Владимир Жириновский: в случае вступления в силу поправок к Конституции в стране нужно провести досрочные парламентские выборы 20 сентября.





«Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности, — отметил Карелин. А депутат Валентина Терешкова предложила поправку касательно президентских сроков. Депутаты даже взяли полуторачасовой перерыв в пленарном заседании, чтобы обсудить главное — второе чтение поправок к Конституции.





В своем Telegram-канале советник Володина Анастасия Кашеварова написала: председатель Государственной думы «в настоящее время поднялся в кабинет, чтобы позвонить президенту Владимиру Путину и обсудить эти вопросы с главой государства. А через полчаса начнется совещание председателя Государственной думы с лидерами фракций».





По действующему законодательству досрочные выборы могут проводиться исключительно после роспуска Госдумы. Согласно Конституции, распустить Госдуму может только президент своим указом, если нижняя палата выражает недоверие правительству, или после того, как Дума три раза откажет президенту в одобрении кандидатуры премьер-министра.





Издание «Проект» сообщало со ссылкой на анонимные источники, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают проведение досрочных выборов в Думу. Однако чтобы это сделать, нужно прописать эту возможность в новой редакции Конституции. Источники издания отмечали, что последний шанс для этого будет 10 марта — в этот день Госдума во втором чтении принимает поправки к Основному закону. Досрочные выборы в таком случае могут быть проведены этой осенью в единый день голосования.