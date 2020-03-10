Поправка о досрочных выборах в Госдуму внесена на рассмотрение нижней палаты

В Госдуму поступила поправка о досрочных выборах в нижнюю палату парламента в связи с изменением Конституции РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ. По данным агентства, он внесен ко второму чтению законопроекта о поправках к Основному закону.





Поправка дает депутатам действующего седьмого созыва Госдумы принять решение о сокращении срока своих полномочий. Это предложение должно быть поддержано не менее двумя третями голосов от общего состава нижней палаты. «В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы», — приводит выдержку из документа «Интерфакс».





В начале пленарной сессии Госдумы 10 марта, на которой рассматриваются во втором чтении поправки к Конституции РФ, депутат фракции «Единая Россия» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал парламентарию оформить свою инициативу в виде поправки и заверил его, что она будет рассмотрена на текущем заседании.





Инициативу Карелина поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В своем выступлении, посвященном поправкам к Конституции РФ, он заявил, что «пора заканчивать с монополией «Единой России», растерявшей доверие избирателей».





Против предложения Карелина выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил, что не поддерживает досрочные выборы в Госдуму. По его словам, прежде чем принимать такие решения, «надо 10 раз все взвесить».





Накануне пленарного заседания нижней палаты глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года, если поправки будут приняты парламентом. По его словам, необходимо с 2024 года избирать главу государства решением Госсовета. При этом он отметил, что свои предложения с другими думскими партиями не обсуждал.





Госдума 10 марта на пленарном заседании рассматривает во втором чтении законопроект о поправках к Конституции РФ. Первое чтение прошло 23 января. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в общей сложности 200 поправок. Еще 177 рекомендованы к отклонению.