Вирусолог объяснил рост на 40% числа заболевших коклюшем в России

Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, из-за отказа делать прививки. Об этом заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. Но, по его мнению, нет оснований считать, что РФ ожидает эпидемия.





«Тяжелая болезнь, на детей смотреть больно. Это потому что очень свободно у нас с выбором вакцин, вакцинации. Мы пожинаем плоды этой свободы, — рассказал телеканалу «360» член президиума Российской академии естественных наук (РАЕН). — Свобода хороша там, где она уместна. А там, где нужно что-то делать обязательно, нужно делать обязательно и не мудрствовать лукаво».





Зуев пояснил, что коклюш — тяжелый кашель, поражение верхних дыхательных путей и всего организма: «Жаль до слез больных». Поэтому, по словам вирусолога, вакцинироваться нужно обязательно. Член президиума РАЕН отметил, что примерно так же ситуация обстоит и с корью — число заболевших за последнее время увеличилось. Корь хуже переносят взрослые, добавил Зуев.





При этом вирусолог призвал россиян не паниковать, так как об эпидемии коклюша говорить преждевременно: «Бояться не стоит». Подобного мнения придерживается и первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко: «Паниковать не надо, прививаться надо».





В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года. Отмечается, что, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались.





«Выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет, — рассказал изданию главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. — На первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам».





Брико пояснил, что на рост числа заболеваний влияет не только полный отказ родителей от прививания детей. Еще одна причина — несвоевременная вакцинация, сделанная вопреки указаниям по календарю профилактических прививок, считает эксперт. Четверть всех заболевших в январе 2019 года приходилась на Москву. По утверждению академика, уровни заболеваемости в Санкт-Петербурге и Воронежской области еще выше. А в тех регионах, где случаи коклюша не зафиксированы — Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, — может быть недостаточный уровень диагностики, полагает Брико.





Коклюш — бактериальная инфекция, заразиться которой можно воздушно-капельным путем. Основным симптомом заболевания является спазматический кашель. Болезнь может вызвать осложнения. Наиболее частое из них — пневмония. Надежным средством профилактики заболевания служит вакцина. В основном прививают детей до пяти лет. Однако в некоторых странах вакцинируют подростков и беременных женщин.